В Алтайском крае пьяный мужчина из винтовки выстрелил в спину ребенка

Во время застолья мужчина увидел у друга пневматическую винтовку и решил ее испытать, потому отправился на улице. Его "мишенью" стал мужчина, который вез ребенка на велосипеде, однако что-то пошло не так.

Как стало известно, житель Алтайского края отправился в гости к своему другу, где они вместе распивали спиртные напитки. В самый разгар застолья он заметил у товарища пневматическую винтовку, после чего ему в голову пришла "гениальная идея". Он решил испытать винтовку и в состоянии алкогольного опьянения выбрался на улицу.

Его внимание привлек мужчина, который перевозил ребенка на велосипеде, которого он и избрал "мишенью". Прицелившись в мужчину, злоумышленник выстрелил и пуля попала прямо в спину маленькому ребенку. Отец малыша тут же слез с велосипеда и бросился в сторону хулигана, тот попытался выстрелить ему в ноги, однако промахнулся и бросился бежать.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, подозреваемого удалось обнаружить спустя несколько дней, когда он пьяным сел за руль. Суд приговорил его к 4 годам и 5 месяцам лишения свободы, а также лишил прав на 2 года.