Во Владимирской области мужчина изнасиловал 4-летнего ребенка своей сожительницы

28-летний мужчина, освободившийся из тюрьмы, поселился в доме своей возлюбленной, вместе с которой жил ее 4-летний сын. Экс-заключенный набросился на ребенка и совершил в отношении мальчика насильственные действия.

Инцидент случился в 2017 году, когда мужчина был освобожден из тюрьмы. Он стал жить со своей возлюбленной. Спустя 8 дней, мужчина применил к сыну своей сожительницы силу и совершил в его отношении действия насильственно-сексуального характера.

Мальчик плакал, его крики услышала бабушка. Войдя в комнату, она поняла, что ее внук стал жертвой изнасилования. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело.

Дело дошло до суда. Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Ему присудили 14 лет и 9 месяцев колонии строгого режима. Мальчик, пострадавший от действий сожителя своей матери, нуждается в психологической помощи. Оправиться после случившегося ему помогают специалисты.