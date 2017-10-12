В Башкирии мужчина забил поленом друга за разговор с его женой

Житель Башкирии приревновал свою жену к знакомому, потому и решился на убийство. Тело погибшего он выбросил неподалеку от своего дома.

Как стало известно, 13 июня 35-летний житель Башкирии вернулся и заметил жену, которая о чем-то беседовала с его 54-летним другом. Подойдя ближе, он запретил жене разговаривать с мужчиной, после чего между знакомыми вспыхнула ссора. В порыве ревности и гнева, молодой мужчина схватил полено и стал им наносить удары товарищу, в результате чего то упал и перестал дышать.

Злоумышленник не стал вызывать скорую, он просто оттащил труп приятеля недалеко от своего дома, где присыпал различным мусором и ветками, после чего спокойно отправился домой.

15 июня в полицию сообщили о найденном теле мужчине, а благодаря оперативной работе, вскоре удалось выйти и на преступника. Теперь ему грозит тюремное заключение, ведется дальнейшее расследование по факту убийства.