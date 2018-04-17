Под Кемеровом бомж-психопат избивал ребенка, убил и сжег друга

Подозреваемый уже имел судимости, из-за которых лишился своей недвижимости. По версии следствия, последнее преступление он совершил в декабре 2017 года.

Сотрудники Главного управления МВД по Кемеровской области сообщают о случае, в ходе которого был осужден обвиняемый в нескольких преступлениях бомж-психопат. Согласно данным, которые они предоставляют, он имеет отношение к избиению ребенка, несанкционированному хранению огнестрельного оружия, а также убийству мужчины, тело которого он пытался сжечь для скрытия следов преступления.

Так, осенью 2017 года мужчина лишился своей квартиры и съехал к своей знакомой, у которой подрастал несовершеннолетний сын. Он никак не мог с ним поладить и регулярно избивал. Из-за этого обстоятельства женщина выгнала его из своего дома в Новокузнецке, и он отправился в поселок Калиновский к своему другу. В ходе одной из встреч с ним произошла ссора, в результате которой злоумышленник убил его, а после поджег дом, в котором они находились. Тем не менее, экспертиза суда доказала его виновность, однако приговором для него оказалось не место лишения свободы, а психиатрическая больница.