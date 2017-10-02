В Челябинской области многодетная мать вонзила в мужа осколок стекла из-за развода

Муж заговорил о разводе в пылу пьяной ссоры, потому жена разбила стеклянную полку и вонзила осколок супругу в спину. После этого мужчина оказался на грани жизни и смерти.

Как стало известно, весной в Челябинской области произошел страшный инцидент. Муж с женой сидели дома и распивали спиртные напитки, в ходе застолья между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в ссору. Муж заявил о том, что хочет развестись с 34-летней женой, что привело женщину в бешенство. Она в порыве злости разбила стеклянную полку, подобрала осколок с пола и с силой вонзила его с спину мужу.

После этого она вызвала скорую помощь, которая диагностировала у мужчины повреждения межреберной артерии и правого легкого, в результате чего он оказался буквально на пороге смерти. Правоохраители задержали подозреваемую, оказалось, что в браке у нее родились трое детей, ранее она не имела судимостей и к уголовной ответственности не привлекалась. Возбуждено уголовное дело, по факту которого многодетная мать может оказаться в тюрьме на 10 лет.