После заявления о свадьбе жениха назвали "недостойным" и зарезали в Саратовской области

Инцидент произошел во время того, как компания распивала спиртные напитки. Мужчина от полученных травм скончался в больнице. В Саратовской области мужчина погиб после того, как сообщил знакомым о предстоящей свадьбе.

Его посчитали "недостойным", после чего избили и зарезали. В полиции рассказали, что инцидент произошел 15 июня, когда 31-летний житель Аткарска пришел в гости к своей знакомой. Там они в компании еще троих человек распивали спиртные напитки, когда мужчина решился рассказать друзьям о предстоящей свадьбе. Тогда его 56-летняя знакомая заявила о том, что он не является лучшим кандидатом для своей избранницы, завязалась ссора.

"Недостойного" начали избивать, после чего взрослая женщина схватила нож и два раза ударила им в грудь жениха. Пострадавшему удалось самостоятельно выбраться из дома, однако на улице он упал. Проходящая мимо соседка заметила мужчину и вызвала скорую помощь, в больнице он скончался от полученных травм.

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подозреваемой уже предъявлено обвинение, теперь ее ожидает тюремное заключение.