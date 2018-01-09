Нижегородец зарезал соседку, мешавшую ему собирать окурки

По версии следствия, 35-летний житель Канавинского района Нижнего Новгорода собирал окурки возле дома на улице Акимова. Мужчина поссорился с 44-летней соседкой, в результате чего он догнал ее у лифта и нанес удары ножом.

В региональном управлении рассказали, что инцидент случился 22 февраля. 35-летний мужчина, уже имеющий судимости, собирал возле дома окурки. Сам он жил в соседнем доме, но на поиски недокуренных сигарет он решил отправиться в другой двор.

Мимо мужчины прошла 44-летняя женщина, которая открыла дверь в подъезд. «Сборщик» окурков решил отправится следом за ней, думая, что в подъезде он сможет насобирать еще больше бычков. Однако, мужчина случайно задел ногу женщины, от чего между ними возник конфликт.

Когда соседка пошла к лифту, мужчина побежал за ней. Уже в лифте он ударил ее ножом в шею и голову. По данным следствия, мужчина совершил не менее трех ударов. Женщина умерла на месте происшествия, а «сборщик» бычков скрылся. Через два дня его нашла и задержала полиция. Мужчина не стал отрицать своей вины и признался, что это он убил свою соседку, живущую в близлежащем доме. Уголовное дело, возбужденное против мужчины, уже направили в суд. Отмечается, что мужчина имел работу, а зачем ему понадобились окурки – не известно.