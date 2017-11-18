В Барнауле жена позволила своему мужу изнасиловать подругу

Супружеская пара напала на 23-летнюю девушку, они украли у нее телефон и кольцо из золота. После избиение, мужчина, с позволения своей жены, изнасиловал свою знакомую.

В СУ СКР по Алтайскому краю рассказали, что 24-летний мужчина и его 26-летняя жена пойдут под суд за разбойное нападение. Осенью прошлого года супружеская пара из Барнаула отдыхала в местном баре. Там они встретили их общую знакомую. Женщина заметила на пальце своей подруги золотое кольцо.

Она решила, что та должна отдать украшение. Получив отказ, женщина вывела свою подругу на улицу. Там она стала ее избивать. К ней присоединился муж, который также бил девушку. Они отобрали у нее то самое кольцо, взяв еще и телефон.

Затем, мужчина изнасиловал девушку. Отмечается, что перед этим он получил на это разрешение у своей супруги. Женщина не стала препятствовать, чтобы ее муж изнасиловал ее подругу. После этого они скрылись и уехали из города.

Однако, вскоре их задержали. Супруги отрицали свою причастность к содеянному, но следователи собрали достаточно доказательств. Дело направлено в суд. Против супругов, избивших свою знакомую, возбуждено уголовное дело.