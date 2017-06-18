В Курске пьяная мать зарезала сожителя на глазах у 3-летней дочери

Перед Рождеством 30-летняя горожанка повздорила с возлюбленным и нанесла ему 17 ранений, ставших смертельными. Об этом рассказала прокуратура Сеймского округа.

По версии правоохранителей, инцидент произошел ночью с 6 на 7 января в одном из общежитий. Женщина выпивала в компании своего 32-летнего сожителя. Напившись, гражданские супруги устроили серьезный конфликт. Мужчина толкнул собутыльницу в грудь, отчего та пришла в ярость и бросилась на обидчика с ножом. В итоге пьяная мать много раз ударила кухонным орудием по голове, рукам и телу. Это всё происходило на глазах у 3-летней дочери подсудимой.

Осознав, что зарезала пострадавшего, курянка вызвала ему "скорую помощь". Когда медики прибыли, хозяйка около получаса не могла найти ключи от комнаты, где заперла раненного. В итоге мужчина потерял слишком много крови и скончался в больнице.

В итоге суд в Курске приговорил местную жительницу к 1 с половиной годам колонии общего режима. Сама обвиняемая свою вину не признала. Защита утверждала, что она действовала в мерах самообороны.

Во время расследования выяснилось, что осужденная не работала, однако иногда оказывала интимные услуги. Ранее привлекалась к ответственности за нападение на сотрудника полиции. Однако суд проявил снисхождение из-за дочери. Девочке, ставшей невольной свидетельницей страшного преступления, уже исполнилось 4 года. Её передали органам опеки.