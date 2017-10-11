В Новотроицке пьяный мужчина избил жену и чуть не убил новорожденную дочь

Во время ссоры с супругой 32-летний мужчина, имеющий судимости, стал избивать новорожденную дочь. Он бросил ребенка на пол, малышка находится в больнице.

Как сообщают в региональном СК, 10 июня 32-летний мужчина избил свою жену и чуть было не убил своего новорожденного ребенка. Житель Новотроицка, находясь в состоянии опьянения от спиртного, начал ссорится со своей супругой. Перепалка переросла в серьезный скандал, в ходе которого мужчина избил супругу и нанес травмы своей дочери.

Мужчина избил плачущую малышку, а затем бросил ее на пол. Супруга старалась спасти ребенка от избиения, однако мужчине она противостоять не смогла. Малышку доставили в детскую больницу областного центра. Ее состояние врачи называют тяжелым.

Мужчину, избившего жену и новорожденную дочь, задержала полиция. Сейчас он находится под стражей. Против него возбудили уголовное дело по статье за покушение на убийство ребенка. Тяжесть вреда здоровью новорожденной девочки будет определена на судебной экспертизе. Расследование и проверки продолжаются.