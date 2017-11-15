Держал на цепи: мужчину подозревают в издевательствах на сыном в Ярославской области

Правоохранители задержал 44-летнего мужчину в столице региона и сделали фигурантом уголовного дела. Об этом сегодня рассказала представитель СУ СК Кристина Гузовская.

8 июня очевидцы рассказали полицейским, что многодетный отец в Ярославской области держал 13-летнего сына на цепи и всячески издевался над ним. Речь идет о семье из Некрасовского района, где отец воспитывает пятерых детей, из которых один совершеннолетний.

Сотрудники Следственного комитета отправились в указанный дом для проверки. Получив информацию об издевательствах над ребенком, к ситуации подключился Михаил Крупин, уполномоченный по правам детей в области. По результатам проверки, следователи подозревают мужчину в истязаниях. Местные СМИ пишут, что предполагаемого преступника удалось задержать в больнице, куда он пришел навестить своего ребенка. Сейчас СК ожидает решение суда о мере пресечения.