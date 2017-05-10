В Карелии мужчина выжил после 12 ударов кухонным топором по голове

Инциденту предшествовала ссора, возникшая в ходе распития алкоголя. Мужчину, которого собутыльник 12 раз ударил кухонным топором по голове, нашли полицейские.

Как сообщается, в поселке Рабочеостровск Республики Карелия случилось происшествий. По данным СУ СКР по региону, 62-летний мужчина поссорился со своим знакомым. В это время они распивали спиртные напитки. В итоге, мужчина взял кухонный топор и нанес оппоненту рд ударов по голове.

Затем он решил, что его собутыльник мертв, после чего поспешил сбежать с места инцидента. Врачи скорой помощи, прибывшие на место инцидента вместе с полицейскими, оказали пострадавшему помощь и отвезли его в больницу. Там его спасли. Мужчина выжил после 12 ударов кухонным топором, а подозреваемый в нанесении таких травм был задержан.

Инцидент случился в апреле 2018 года. Следователь подал ходатайство, после которого мужчину заключили под стражу. За содеянное ему может грозить до 15 лет тюремного заключения.