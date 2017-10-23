В Кривом Роге семья снимала порно с четырехлетней дочерью и публиковала ролики в сеть

Соседи, которые жили рядом с казавшейся им благополучной семьей, были шокированы наличием у них прямо в доме подпольной порностудии.

Сотрудники Главного управления МВД Украины по Днепропетровской области сообщают о случае, в ходе которого в Кривом Роге была задержана молодая семья. Согласно данным, которые они предоставляют, родителей обвиняют в создании порно-материалов с участием их четырехлетней дочери.

Малолетняя девочка выступала главной героиней для эротических роликов. По информации следователей, мужчина и женщина снимали на камеру, как совершают извращения вместе с ребенком, а после публиковали видео в сети под зашифрованным ником. Таким образом они решили зарабатывать на свое существование.

Тем не менее, правоохранителям удалось понять, кто скрывается за экраном монитора. Они арестовали семью и сейчас ведут допросы. Их дочь была передана в органы опеки.