Мужчина попытался завязать роман с жертвой неудачного изнасилования в Москве

Не получив интимной близости с полуспящей девушкой, подозреваемый решил признаться ей в теплых чувствах. Подробности необычного знакомства рассказали источники в МВД.

11 июня 31-летняя москвичка пришла в полицию с заявлением об изнасиловании. По словам жертвы, она отдыхала на природе в малознакомом коллективе. Гуляя, она перебрала с алкоголем. Чтобы придти в себя, пострадавшая решила немного поспать в палатке. Внезапно девушка проснулась от полового сношения. Неизвестный мужчина лежал сзади и занимался сексом со спящей жертвой.

Осознав происходящее, жительница Москвы отпрянула от насильника, который поспешил убраться наружу. Тогда девушка в праведном гневе выбралась из палатки и громко спросила у присутствующих о своем нежданном госте. После вопроса один молодой человек выступил вперед и заявил, что вступил с девушкой в неудачный контакт из самых лучших побуждений. Более того, подозреваемый попытался завязать с ней роман и попросил о личной встрече.

Однако москвичка посчитала страстный порыв сексуальным преступлением и пожаловалась в правоохранительные органы, как только вернулась в город. Сотрудники полиции намерены проверить обстоятельства предполагаемого изнасилования и отыскать подозреваемого.