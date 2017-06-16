Иркутянин ранил подругу в грудь за оскорбление мужского достоинства

В Казани девушка получила тяжелое ранение за нелестные высказывания о половой состоятельности своего гостя. О подробностях инцидента рассказал помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По данным ведомства, в марте 49-летний мужчина из Иркутской области отдыхал у своей знакомой в Ново-Савиновском районе города. Они общались за употреблением алкогольных напитков. Во время беседы собеседница сказала фразу, которую иркутянин принял за оскорбление мужского достоинства. Разгневанный мужчина взял лежащий на столе кухонный нож и ранил свою подругу в грудь.

Увидев последствия своего поступка, подозреваемый самостоятельно вызвал к пострадавшей бригаду "скорой помощи". Пациентку госпитализировали с опасной для жизни травмой. Вскоре мужчину задержали. Во время допроса он полностью признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело и уже предъявили обвинение в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью предметом, который использовали в виде оружия. В прокуратуре отметили, что обвиняемый ранее уже отбывал уголовное наказание.