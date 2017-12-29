В Оренбургской области мужчина зарезал друга за то, что он назвал его "нищебродом"

Мужчина не стал терпеть оскорбления более состоятельного друга, потому схватился за нож и зарезал друга. Инцидент произошел еще 6 июня, однако известно о нем стало только сейчас.

В Оренбургской области на дачном участке Красноуральского сельсовета обнаружили труп 38-летнего мужчины. Отмечается, что незадолго до этого к нему в гости заходил друг детства, которого и задержали по подозрению в убийстве. Как удалось выяснить в ходе следствия, 6 июня подозреваемый пришел к своему другу в гости и они вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент гость начал просить у хозяина дачного участка денег в долг, однако тот в ответ решил рассказать ему, как правильно жить.

Друг детства упрекнул мужчину в том, что он нигде не работает, ведет "паразитический" образ жизни, а также никогда не возвращает долги. Он отметил, что не настолько много зарабатывает, чтобы содержать еще и "нищеброда". Это привело в бешенство мужчину и он схватился за лежащий на столе нож. Нанеся несколько ножевых ранений другу, он испугался и сразу же позвонил своим родственникам, которым и рассказал о случившемся.

Вскоре его задержали сотрудники полиции и он во всем признался, отметив, что не хотел убивать товарища, просто устал выслушивать постоянные оскорбления. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, материалы дела переданы в суд.