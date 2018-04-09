Неуравновешенный приморец ранил супругу в отместку за сломанный нож

Жителя Кавалеровского района осудили за нанесение тяжелой травмы сожительнице. Подробности инцидента рассказала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Как установили правоохранители, приморец вместе с гражданской супругой употребляли алкогольные напитки у себя дома. В какой-то момент он вогнал раскладной нож в деревянную дверь. Женщина попыталась вытащить клинок и случайно сломала его. Этот факт привел мужчину в ярость. В отместку за сломанный нож, он схватил другой и ранил возлюбленную в левую часть туловища.

Когда эмоции схлынули, он заметил у пострадавшей кровь и тут же позвонил в "скорую помощь". Бригада медиков госпитализировала раненную в центральную районную больницу.

Вскоре полицейские возбудили против мужчины уголовное дело по признакам нанесения тяжких увечий. Свою вину он признал полностью. Оказалось, задержанный - человек психически неуравновешенный. У него имеется серьёзное расстройство, возникшее из-за чрезмерного употребления спиртного и наркотических веществ. Кроме того, в 2017 году осужденный получил условный срок за наркотики.

Кавалеровский районный суд учел все вышеперечисленные факторы и приговорил подсудимого к 4 годам и 3 месяцам наказания в колонии общего режима. Пока приговор законную силу не приобрел.