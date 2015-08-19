Продал наркотиков на 50 лет: в США наркобарону Барби огласили приговор

Суд в американском штате Атланта вынес приговор по делу наркобарона из Мексики Эдгару Вальдесу Вильяреалю, более известному в криминальных кругах как Барби.

Преступника признали виновным в отмывании денег нелегальным образом и распространении наркотических веществ – за это Барби придётся находиться за решёткой сорок девять лет и заплатить штраф, составляющий сто девяносто два миллиона долларов.

Сообщается, что преступник был арестован ещё восемь лет назад, после чего был отправлен в тюрьму особого режима «Альтиплано» на пять лет. В 2015 году его отправили в Соединённые Штаты Америки по запросу властей.

Вильяреаль получил кличку Барби за голубые глаза и светлый тон кожи.

Напомним, в Югре начнут судебное расследование относительно сбытчика синтетических наркотических веществ страдающим от зависимости лицам. При аресте представители полиции обнаружили у обвиняемого сорок пять грамм неоспоримых улик, после чего заключили под стражу до суда.