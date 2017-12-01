В Башкирии сестра зарезала брата за издевательство над пожилыми родителями

Женщина не смогла смириться с тем, что младший брат постоянно издевается над престарелыми родителями, потому схватилась за нож. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде, а когда ее младшей дочери исполнится 14 лет, отправится в тюрьму.

Как стало известно, жительница Башкирии приехала в гости к своим пожилым родителям, которые постоянно жаловались ей на младшего брата. Они рассказывали о том, что молодой человек не собирался работать, постоянно оскорблял и обижал родителей, отбирал у них пенсию, а также запирал пенсионеров в подвале, чтобы соседи не слышали их криков.

Во время праздничного застолья в честь приезда дочери, мать пожаловалась на то, что супа из гусятины не будет, так как младший сын обменял мясо на алкоголь. Когда тот явился домой, старшая сестра попыталась наставить его на верный путь, напомним, что из-за его аморального образа жизни мужчину уже бросила жена, а дети попали в интернат.

Это привело в бешенство пьяного мужчину, он в очередной раз начал оскорблять родителей и сестру, а после перевернул стол со всем угощением. Разозлившись, старшая сестра схватила с пола нож и нанесла им удар брату в грудь, в результате чего тот скончался. Женщина сама отправилась в полицию и рассказала о произошедшем, отметив, что не смогла терпеть издевательство над родителями.

Суд учел все обстоятельства и приговорил ее к 5 годам лишения свободы, однако так как у нее двое малолетних детей, в тюрьму женщина отправится только после того, как ее младшей дочери исполнится 14 лет. До этого момента она будет находится под подпиской о невыезде.