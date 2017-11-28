Калужские Бонни и Клайд: чтобы быть вместе пара возлюбленных решила убить семью юноши

23-летний парень и его возлюбленная убили его мать и брата, отец от ножа сына смог спастись. За двойное убийство «калужским Бонни и Клайду» могут присудить пожизненное тюремное заключение.

Как сообщается, инцидент случился в 2016 году. Парень и его девушка хотели строить отношения, однако мать и отец молодого человека их любви препятствовали. Влюбленные так хотели быть вместе, что решили убить семью парня. Они придумали план преступления и купили в Калуге кухонные ножи. Каждый из них определил свои роли в убийстве и они поехали в дом семьи парня – в город Малоярославец.

Там они сначала встретили мать парня. Юноша нанес ее ножевые ранения, от них она умерла на месте происшествия. Влюбленные увидели, что все происходящее случилось на глазах у 14-летнего брата парня, его они тоже решили убить. Подростку парень и девушка нанесли еще больше ножевых ударов, он также скончался.

Затем они спрятали трупы в ванной и смыли следы преступления. Влюбленные остались в доме, чтобы дождаться отца парня и убить его, как и мать с братом. Однако, мужчина смог дать отпор паре, вооруженной ножами.

Первый заместитель прокурора Калужской области уже утвердил обвинительное заключение, дело парня и девушки, убивших двух человек, передали в суд. По данным, за совершенное преступление «калужским Бонни и Клайду» грозит серьезный уголовный срок, вполне вероятно, что они могут получить пожизненной тюремное заключение.