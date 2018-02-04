В Хакасии после ссоры пьяная женщина заживо сожгла свою мать и сожителя

Инцидент произошел после конфликта на бытовой почве. Женщина решила отомстить сожителю, что он закрыл за ней дверь, когда она вышла на улицу и лег спать.

Как стало известно, в Хакасии 6 июня произошел страшный инцидент. Там женщина заживо сожгла свою мать и сожителя после конфликта на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения. Как стало известно, в тот день 39-летняя женщина вместе с 52-летним сожителем отмечали день рождения ее 63-летней матери. Они втроем распивали спиртные напитки и в какой-то момент произошла ссора.

Женщина решила выйти на улицу покурить и подышать свежим воздухом, чтобы успокоиться, однако ее сожитель не захотел пускать ее обратно, закрыл дверь и пошел спать. Это привело пьяную женщину в бешенство, во дворе она разыскала тряпки, подложила под дверь и подожгла. Делала она это, прекрасно осознавая, что пожилая мама не может ходить и самостоятельно из горящего дома не выберется.

Дождавшись, когда загорится дом, она бросилась к своей сестре и рассказала, что произошел пожар и ей удалось выбраться через окно. Они позвонили пожарным и сами отправились на место ЧП. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие тела мужчины и женщины.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, подозреваемую задержали. Выяснилось, что она вела аморальный образ жизни, не работала, пила и состояла на учете у нарколога. Кроме того, у нее имеется шестеро детей, в отношении которых она лишена родительских прав.