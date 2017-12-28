В Кемерове женщина-таксист устроила открытый «сервис по доставке наркотиков»

За торговлю героином таксистке присудили 12 лет тюрьмы. 49-летняя женщина развозила наркотики, совмещая нелегальный бизнес с частным извозом.

Как сообщается, в Кемерове Ленинский районный суд приговорил женщину-таксиста к тюрьме. Поводом для этого стало уголовное дело по статье за незаконную торговлю наркотиками. Женщина занималась частным извозом, ее клиентами были люди с зависимостью от наркотических веществ.

В ходе общения с такими клиентами таксистка решила, что сможет устроить «сервис по доставке» запрещенных веществ. Таким образом она намеревалась увеличить свои доходы и возить не только людей, но и незаконные вещества.

Таксистка совершила первую доставку героина, ее действия сразу же привлекли внимание полицейских. Те решили организовать проверку, в ходе которой женщина продала пакетик с наркотиком полисменам. В итоге, таксистка была задержана, против нее возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере. Теперь, суд постановил, что таксистка является виновной в преступлении и будет отбывать 12 лет в тюрьме. Информацию сообщили представители местной транспортной прокуратуре.