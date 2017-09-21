Зря скрывал: житель ХМАО зарыл двух убитых эскаватором, а затем сдался полиции

Год назад рабочий признался в убийстве двух коллег на производственной базе в Когалыме. 9 июня городской следственный отдел СУ СКР отчитался о завершении дела.

Как выяснило следствие, прошлым летом 32-летний житель ХМАО убил своих сотрудников, а затем при помощи экскаватора зарыл их тела в землю прямо на работе. Более того, горожанин решил скрыть как можно больше следов преступления. Для этого он доставил в другое место автомобили покойных и устроил пожар в помещении, где убил одну из жертв.

В итоге мужчина зря скрывал свои действия. Он не выдержал и сам сдался правоохранителям. Через некоторое время после инцидента он позвонил в полицию и всё рассказал дежурному. Сотрудники МВД отправились по указанному адресу и нашли в земле два мужских трупа со следами насильственной смерти. Подозреваемый был оперативно задержан. Помимо убийства, его обвиняют в угоне транспортных средств и поджоге. Вскоре судьбу рабочего решат в районном суде. Материалы уголовного дела туда уже передали.