В Ижевске рецидивист ворвался в чужую квартиру и облил хозяев кипятком и уксусом

27-летний мужчина проник в квартиру, где была женщина и ее сожитель, их он облил водой из кипящего чайника, после чего вылил на них уксус. После этого, он забрал из шкафе портмоне с документами.

Рецидивиста, который на момент случившегося, был пьяным, задержали на месте инцидента. Полицию вызвал сын пострадавших, который также находился в той квартире. Сообщается, что происшествие, во время которого мужчина устроил разбой и нанес хозяевам квартиры травмы, случилось в октябре 2017 года.

Так, мужчина ворвался в чужую квартиру. Там он избил хозяина жилища, нанося ему травмы ногами. Затем мужчина вскипятил чайник и облил кипятком и хозяина, и его сожительницу. После этого, рецидивист не стал останавливаться.

Он взял уксус и вылил его на обожженные от кипятка лица мужчины и женщины. Затем он выкрал из шкафа портмоне, но скрыться не успел – его схватила полиция. Суд постановил, что безработный житель Ижевска, уже имеющий судимость, виновен в совершении преступления и получит за это 6 лет колонии. Информацию о случившемся и о решении суда сообщила прокуратура Ижевского региона.