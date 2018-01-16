В Рязанской области двое мужчин на спор изнасиловали женщину

В ночь на 4 июня 28-летний и 22-летний жители одного из сел в Спасском районе шли мимо дома женщины. Они заключили пари на 5 000, суть которого заключалась в том, кому из них первому удастся изнасиловать односельчанку.

На сайте регионального СУ СКР сообщается, что мужчины уже задержаны «по горячим следам». Против них возбудили уголовное дело. Молодые люди решили изнасиловать женщину, при этом поспорив о том, кто первым сможет это сделать.

Мужчины сломали калитку во двор, где жила женщина. Такой ход они придумали для того, чтобы напасть на свою жертву. Когда калитка была сломана и мужчины могли беспрепятственно войти во двор, они стали стучать в дом. Когда женщина вышла на шум, мужчины схватили односельчанку и по очереди ее изнасиловали. Затем они скрылись с места происшествия, но полиция их нашла.

Предполагается, что подозреваемые в изнасиловании могут получить наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Так, решившие на спор изнасиловать женщину, оказались задержаны и могут провести ближайшие годы своей жизни в тюрьме.