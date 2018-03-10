У озера в Хабаровском крае наркоман изнасиловал 11-классницу

О происшествии 17-летняя пострадавшая через 4 дня рассказала отцу, который и обратился в полицию. Инцидент случился в Комсомольске-на-Амуре, на берегу озера Мылки.

Как сообщается, в полицию Комсомольска-на-Амуре обратился мужчина, который заявил, что его дочь стала жертвой изнасилования. По словам отца потерпевшей, 11-классница пострадала от насильника на берегу реки Мылки, рядом с мостом у Амурского шоссе. Сама жертва не решилась заявить о случившемся, даже своему отцу об изнасиловании она рассказала лишь спустя 4 дня.

Полиция нашла подозреваемого, им оказался 35-летний местный житель, имеющий две судимости по статьям за наркотики. Пострадавшая 17-летняя школьница узнала в мужчине своего насильника. Сейчас он задержан, против него возбудили уголовное дело за изнасилование несовершеннолетней. По данной статье мужчине может грозить до 15 лет тюремного заключения. Полиция продолжает проверки и устанавливает все обстоятельства случившегося инцидента.