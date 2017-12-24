В Екатеринбурге 43-летняя жена жестоко убила 23-летнего мужа из-за обручального кольца

В Екатеринбурге 43-летняя женщина жестоко расправилась со своим 23-летним супругом через месяц после свадьбы. Так, она нанесла ему несколько ножевых ранений после того, как молодой человек демонстративно снял обручальное кольцо.

Как стало известно в ходе следствия, 23-летний детский тренер по футболу решил жениться на 43-летней возлюбленной. Его близкие рассказали, что он пылал к благоверной сильными чувствами, однако родственники были против этого брака из-за 20-летней разницы в возрасте. Мать молодого человека рассказала, что отношения с невесткой у нее сразу не сложились, однако с ее сыном женщина вполне ладила.

Влюбленные поженились 19 апреля, а спустя практически месяц, 13 мая, жена убила собственного мужа. Стало известно, что между ними вспыхнула ссора, и в какой-то момент молодой человек снял кольцо и демонстративно положил его в карман. Это привело в бешенство его 43-летнюю супругу, она схватила нож и нанесла мужу несколько ранений.

Спустя время она осознала, что произошло, и сразу же вызвала скорую и полицию. Подозреваемую в убийстве задержали, в настоящий момент ведется следствие по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.