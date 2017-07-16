В Великом Новгороде насильник спешил доставить свою жертву домой и был задержан за превышение скорости

В поселке Парфино Великого Новгорода 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал 18-летнюю девушку под угрозой убийства. Потом он захотел поскорее доставить свою жертву домой, чтобы ее родители не беспокоились, однако на трассе его задержали за превышение скорости и девушка сообщила об изнасиловании.

Как стало известно, 31-летний мужчина в поселке Парфино распивал алкогольные напитки в компании местной молодежи и ему казалось, что 18-летняя девушка оказывает ему знаки внимание. После того, как спиртное закончилось, он предложил понравившейся девушке съездить с ним в магазин за добавкой, однако до пункта назначения они так и не добрались.

Покружив полчаса, злоумышленник завез свою жертву в темное место и предложил заняться сексом, на что получил отказ. Разозлившись, он выхватил травматический пи столет и стал угрожать девушке убийством, после чего она послушно согласилась на интимную близость и под дулом пистолета сделала все, что велел ей насильник.

Окончив половой акт, насильник посадил жертву в машину и повез ее домой, чтобы родители не волновались. Он слишком спешил и на трассе его остановили сотрудники ГИБДД за превышение скорости, девушка сразу же рассказала полицейским об изнасиловании. Экспертиза подтвердила слова девушки и насильника арестовали, на допросе он во всем признался, только отрицал факт угрозы убийством.

В настоящий момент злоумышленник задержан, сотрудники полиции ведут расследование, оказалось, что у насильника есть жена и маленькая дочь, к тому же, раньше он был судим за разбой, кражи и насилие.