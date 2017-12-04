В Петербурге извращенец занимался сексом с малолетней дочерью экс-возлюбленной

В Петербурге 39-летний мужчина занимался сексом с 16-летней дочерью своей бывшей сожительницы. Отмечается, что мать школьницы узнала о произошедшем и сообщила в полицию.

Как стало известно, в полицию Санкт-Петербурга обратилась женщина, которая попросила помочь ей наказать насильника ее малолетней дочери. Она рассказала, что в 2017 году ее бывший 39-летний сожитель соблазнил 16-летнюю девочку и заставил ее заниматься с ним сексом, пока матери не было дома. Девочка долго скрывала произошедшее от матери, однако позднее все же решила признаться и та пошла в полицию.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту изнасилования школьницы, а также разыскивают бывшего сожителя ее матери. Отмечается, что местонахождение предполагаемого насильника пока установить не удалось.