В Петербурге женщина убила мужа, выкинула его тело в ковре на помойку и уехала в Краснодар

В Петербурге женщина убила собственного мужа, после чего завернула его тело в ковер и выбросила на помойку. Совершив данное преступление, злоумышленница решила сбежать в Краснодар, где ее и нашли правоохранители.

Как стало известно, в ноябре прошлого года 33-летняя жительница Петербурга в ходе ссоры с мужем напала на него и нанесла телесные повреждения, в результате чего он скончался. Не растерявшись, женщина завернула тело покойного в ковер и ночью вытащила на помойку, а сама купила билет и улетела в Краснодар.

Правоохранители начали расследовать дело о пропавшем мужчине, а затем его тело удалось обнаружить. Установив, что к произошедшему имеет прямое отношение его супруга, сотрудники полиции начали разыскивать женщину и задержали ее в Краснодаре. По факту произошедшего ей предъявили обвинение и возбудили уголовное дело, теперь ведется дальнейшее расследование и решается вопрос об избрании меры пресечения.