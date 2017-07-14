В Миассе лаборант перепутала кровь и убила пациентку

Лаборант больницы в Миассе Челябинской области обвиняется в убийстве пациентки через переливание неправильной крови. Об этом рассказала сотрудник городского следственного отдела СУ СК Евгений Ставер.

По информации правоохранителей, пострадавшая скончалась в 2016 году из-за серьёзного расстройства желудочно-кишечного тракта. С этим недугом она поступила в медицинское учреждение. Врач готовил её к операции и отметил необходимость повысить уровень гемоглобина путем переливания крови. Он распорядился провести анализ крови, чтобы определить основные характеристики.

Предполагается, что лаборант допустила ошибку. У больной был положительный резус-фактор и антитела в крови. Сотрудник же указала отрицательный резус и отсутствие антител. В итоге пострадавшей перелили не ту кровь. Из-за этого желаемого улучшения достичь не удалось. Доктор назначил повторное переливание. Тогда лаборант выполнила свою работу не в полном объёме и не проверила образцы на предмет антител, а просто отметила их отсутствие.

В конечном итоге у пенсионерки отказали почки. А через время она погибла. Следователь назначил экспертизу, которая не доказала прямую связь между смертью и ошибкой. Из-за этого статью изменили с убийства по неосторожности на нанесение тяжкого ущерба здоровью посредством профессиональной халатности. Евгений Ставер добавил, что подозреваемая свою вину не признает и уверяет, что работала согласно должностной инструкции. Она находится под подпиской о невыезде. Тем временем материалы направлены в прокуратуру Миасса для подтверждения обвинения.