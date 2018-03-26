Под Волгоградом мужчина изрезал и изнасиловал истекающую кровью женщину

В одном из сел Камышинского района Волгоградской области 58-летний мужчина ворвался в дом к своей 41-летней соседке. Женщину он изрезал ножом и, когда та не смогла сопротивляться и истекала кровью, он ее изнасиловал.

Как сообщили в региональном СУ СКР по Волгоградской области, подозреваемый в изнасиловании уже задержан и признался в содеянном. В ночь на 5 апреля он проник в дом к своей 41-летней соседке и напал на нее с ножом.

Мужчина нанес своей жертве 4 удара ножом, после чего он ее изнасиловал. Женщина не смогла сопротивляться, так как была серьезно ранена и истекала кровью. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи смогли оказать ей помощь и предотвратить смерть. По подозрению в нападении и изнасиловании полиция сразу же задержала соседа женщины.

Оказалось, что тот уже проходит в одном из уголовных дел в качестве подозреваемого. В декабре минувшего года мужчина, по данным следствия, ворвался в другой дом и нанес легкий вред здоровью своей жертвы. Сейчас он находится под арестом, следствие продолжается.