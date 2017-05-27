В Абакане нетрезвый посетитель изнасиловал сотрудницу магазина

43-летнего жителя Абакана обвиняют в изнасиловании сотрудницы магазина с угрозой убийства. Так 27 марта объявила пресс-служба СУ СКР по Республике Хакасия.

По информации правоохранителей, 31 июля прошлого года подозреваемый вошел в круглосуточную торговую точку и приобрел там алкогольный напиток, который употребил не выходя из помещения. Захмелев, мужчина отметил отсутствие потенциальных свидетелей и решил вступить в половой контакт с продавщицей. Он уволок 45-летнюю женщину в подсобку, около 11 раз ударил её по голове и рукам, а затем схватил ножницы и пригрозил повредить ими горло.

Запугав жертву, предполагаемый преступник совершил иные действия сексуального характера. После правонарушения пострадавшая сумела освободиться и дотянуться до тревожной кнопки. Вскоре обвиняемого задержали в здании магазина, а позже - арестовали. Задержанный не признает своей вины, однако следователи собрали достаточно материалов для передачи уголовного дела в суд.