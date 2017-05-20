В Самарской области пьяный мужчина ножом изрезал лицо бывшей любовницы

В Самарской области мужчина изрезал ножом лицо бывшей возлюбленной, а также угрожал ей убийством. Отмечается, что женщине в ходе драки удалось ответить на телефонный звонок и позвать на помощь.

Как стало известно, 46-летний житель города Похвистнево Самарской области позвонил своей 45-летней экс-возлюбленной и попросил ее привезти аккумулятор, так как ему не удается без него завести автомобиль. Женщина согласилась и без задней мысли поехала к бывшему сожителю домой.

Когда мужчина открыл ей дверь, он был пьян, моментально втащил женщину в дом и набросился на нее с ножом, ударив в лицо. Во время другого удара женщина ухватила лезвие ножа и смогла ответить на звонок телефона. Она позвала на помощь, быстро прокричала адрес и экс-сожитель выбил трубку.

Знакомые женщины сразу же приехали по указанному адресу и вызвали скорую и сотрудников полиции. Пострадавшую увезли в больницу, а преступник успел скрыться, однако позднее сам явился в полицию и полностью признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело, теперь ему может грозить приличный тюремный срок.