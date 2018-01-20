В Казахстане охранник обстрелял из ружья отказавшихся платить клиентов кафе

16 марта в южном регионе Казахстана охранник подстрелил из ружья двоих клиентов кафе, которые не желали оплачивать заказ. Об этом 20 марта уведомили в пресс-службе департамента внутренних дел по Жамбылской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в городе Тараза. Между представителями охранного агентства и посетителями возник конфликт, переросший в драку. Последние отказались заплатить указанную в счете сумму. Во время драки один из сотрудников охраны применил огнестрельное оружие и повредил противникам по ноге. В лечебное заведение увезли четверых человек, пострадавших в столкновении.

Прибывшие на место происшествия отряд полицейских зафиксировал события. Позже против участников стычки возбудили уголовные дела за хулиганство, а также за превышение служебных полномочий частной охранной фирмы с использование оружия. В настоящее время полиция проверяет обстоятельства и ожидает результатов экспертиз.