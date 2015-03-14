В Англии расисты убили студентку из Египта

Международный уголовный скандал разразился в английском городе Ноттингем. Британская полиция на данный момент отрицает появившуюся в сети информацию.

Жертвой оказалась совершеннолетняя студентка инженерного вуза Марием Мустафа строившая большие планы в дальнейшей научной сфере. По данным полиции Ноттергема, 20 февраля на девушку было совершенно групповое нападение в лице 10 юношей. Девушка сделала попытку укрыться в стоявшем неподалеку автобусе, однако водитель не оказал ей должной помощи.

После короткой процедуры реабилитации Марием отправили домой, а после девушку привезли на скорой помощи в больницу, где та впала в кому и скончалась. В это время власти Египта выступили с требованием о проведении тщательного и беспристрастного расследования. По мнению представителей генеральной прокуратуры Египта причина нападения носит характер расизма.