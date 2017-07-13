В Ростове татуировщик насиловал подростков и заставлял писать кровавые расписки

В Ростове 26-летний татуировщик, предположительно, насиловал девочек-подростков и заставлял их писать кровавые расписки. Об этом сообщила представитель регионального СУ СК Галина Гагалаева.

По информации правоохранителей, подозреваемый, работая в тату-салоне, неоднократно совращал несовершеннолетних при помощи обмана и силы. Первой жертвой стала школьница, с которой мужчина познакомился в ноябре 2016 года. Он пригласил 16-летняя собеседницу к себе на работу под предлогом сделать ей татуировку. Когда же злоумышленник оказался с ей в одном помещении, то склонил к сексу, угрожая ножом.

После полового акта насильник заставил жертву собственной кровь подписать договор, который делал девушку "его собственностью". Под давлением она оставила под документом отпечаток окровавленного пальца. К подобным действиям преступник прибегал, имея дело с другими изнасилованными.

В июне 2017-го предполагаемый педофил уговорил встретиться другую девочку, представившись элитным пластическим хирургом и предложив ей работу в своем медучреждении. Однако при личной встрече желающая получить должность также оказалась изнасилованной. В следующем месяце от сексуального насилия пострадали ещё две горожанки, одна из которых не достигла 18-летия.

В Следственном комитете отмечают, что 5 человек признаны официальными пострадавшими. Во время расследования специалисты провели 11 экспертиз. Обвиняемого арестовали. Уголовное дело в составе 7 томов передали в суд.