Американец хотел купить себе живую 11-летнюю секс-игрушку для оплодотворения

Педофил из США вынашивал в планах и практически купил себе девочку 11-ти лет для сексуальных утех. Преступные планы извращенцу помешала реализовать полиция.

В штате Канзас, США, педофил хотел купить себе меленькую девочку для того, чтобы впоследствии оплодотворить ее. Представители правоохранительных органов были вынуждены придумать целую схему для поимки преступника. Полицейские разместили на одном из Интернет-ресурсов информацию о продаже 11-летней девочки, и педофил быстро откликнулся на приманку.

Злоумышленник оценил жизнь и здоровье ребенка в несколько грамм наркотических веществ и 250 долларов. Им оказался 48-летний мужчина по имени Эрнест Анциан.

На данный момент педофил находится под стражей, ему вменяют торговлю людей и провоцирование несовершеннолетних лиц к совершению преступления. В случае обвинительного приговора Эрнесту Анциану грозит лишение свободы сроком до 20-ти лет.