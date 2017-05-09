Во Франции студентка отравила 4 бизнесменов, чтобы обогатиться

Во Франции студентка одного из университетов Ниццы отравила 4 бизнесменов, чтобы обогатиться. По информации новостного издания HotGeo, девушка 2 года привлекала к себе внимание пожилых богачей, соблазняя их, а потом становясь вдовой.

Примерная отличница и гордость университета, жительница Франции решила использовать свой ум не на благие цели. Она стала встречаться, ни от кого не скрывая, с бизнесменами не моложе 50 лет. Самому старому из них было 85. Девушка выходила за них замуж, получала деньги, а потом подмешивала отраву в еду и уезжала. Двое из её жертв умерли.

За все время жительнице Франции удалось собрать на своих банковских счетах 300 тысяч долларов. Люди дали её прозвище «Чёрная вдова» за такие действия, отмечая, что она, как ядовитый паук, расправляется со своей второй половинкой. По каким причинам примерная студентка решила таким нечестным образом зарабатывать, не уточняется.