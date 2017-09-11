В Хакасии посадили в тюрьму пять подростков за изнасилование

В Хакасии посадили в тюрьму пять подростков за групповое изнасилование. Инцидент произошел в 2015 году.

На скамье подсудимых оказались пятеро несовершеннолетних друзей, которые были осуждены за изнасилование, совершенное группой лиц в отношении своей приятельницы.

Согласно постановлению районного суда республики Хакасия, все происходило два с половиной года назад. Молодые люди собрались на вечеринку и употребляли алкоголь. Затем, когда их жертва 14-летняя девушка выпила слишком много, и перестала осознавать, что происходит вокруг, моментом воспользовались подростки-парни.

В компании злоумышленников оказались пятеро молодых людей в возрасте от 14 до 15 лет. Четверо из них поочередно совершили изнасилования пострадавшей, а пятый «отметился» иными действиями сексуального характера. Теперь они будут отбывать наказание в колонии для несовершеннолетних. Они получили сроки в четыре года и шесть месяцев.