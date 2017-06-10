В Приморье мужчина похитил аккумулятор на глазах очевидцев

В Приморском крае мужчина похитил аккумулятор на глазах очевидцев. Злоумышленника удалось задержать бойцам Росгвардии.

Инцидент произошел 9 января в городе Уссурийск Приморского края. Сообщается, что неизвестный мужчина решился на кражу автомобильного аккумулятора. Для этого он зашел во двор местного жителя в центре города, забрал с собой желаемую вещь и поспешно удалился прочь.

Свидетелем кражи стал владелец частного подворья. Он смог догнать злоумышленника через некоторое время. Преступник избавился от награбленного и попытался скрыться в толпе прохожих.

Пострадавший приморец рассказал о совершенной краже местным бойцам Росгвардии, которых он увидел. Патрульные сотрудники Росгвардии передали основные приметы предполагаемого преступника другим своим коллегам, и через считанное количество минут злоумышленника удалось задержать. Им оказался 36-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.