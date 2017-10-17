В Смоленской области пять человек жестоко избили мужчину

В Смоленской области группа из пяти человек напала и жестоко избила мужчину. Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Подобности группового избиения жителя города Ярцево в Смоленской области сегодня «всплыли» в одной из социальных сетей.

Напомним, несколько дней назад стало известно о том, что пять человек возле кафе «Виктория» избили мужчину. Сегодня непосредственный свидетель заявил о том, что преступная группа требовали от своей жертвы деньги, а когда получили сопротивление, не стали скупиться на удары. В итоге, мужчина был госпитализирован каретой скорой помощи с черепно-мозговой травмой.

На данный момент подозреваемые в нападении разыскиваются. Все усложняется тем фактом, что возле места происшествия нет ни одной камеры наружного наблюдения.