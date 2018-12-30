Большой брат на побегушках: Белгородец оштрафован на 100 тысяч рублей за прослушку коллег

Полученные сведения сотрудник Росреестра передавал своему начальству.

Согласно материалам уголовного дела, экс-руководитель одного из подразделений ведомства организовал телефонную прослушку своих коллег. Полученные сведения о разговорах сотрудников по телефону он передавал вышестоящему начальству, которое, впрочем, также уже освобождено от занимаемых должностей.

На протяжении полугода «Большой брат» на побегушках и его подельники использовали полученную информацию в служебных и личных целях, что квалифицируется уголовной статьёй 138, часть 2 УК РФ, как «Нарушение тайны переписки, телефонных, телеграфных или иных сообщений».

Районный суд признал белгородца виновным и оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Кроме этого, ему присудили компенсацию морального вреда пострадавшей стороне. Управление ФСБ по Белгородской области проинформировало, что приговор вступил в законную силу.