«900-летний детектив»: Археологи разгадали загадочное убийство XI века на Сицилии

Археологи полагают, что останки принадлежат преступнику, ставшего жертвой межрелигиозного противостояния.

В средневековой Сицилии (Италия) в XI веке человека несколько раз ударили ножом в спину, после чего весьма странным образом захоронили. Казалось бы, истина этой детективной истории возрастом в 900 лет была утеряна для истории. Теперь, сотни лет спустя, археологи раскопали доказательства этого древнего преступления на Пьяцца Армерина, Сицилия. Исследователи обнаружили скелет человека, лежащего лицом вниз в неглубокой яме, без каких-либо погребальных предметов, типичных для древних захоронений. В заключении археологов говорится, что убитый стал жертвой, вероятнее всего межрелигиозного недопонимания между двумя разными преступными кланами. Впрочем, ничего удивительного, ведь Сицилия считается одной из малых родин мафии как таковой.

В те времена на Сицилии проживали представители одновременно нескольких религий, большинством являлись христиане, мусульмане и иудеи. Однако, представителем какой именно религии был убитый преступник, определить сложно, так как похоронен он был в несоответствии с любым из доминирующих верований того времени. «Будь это мусульманин, то он бы лежал на правом боку и повёрнутым в сторону Мекки лицом. А иудеи и христиане похоронили бы его лицом вверх. Поэтому можно допустить, что убитый был либо изгоем с религиозной точки зрения, либо совершил некое тяжкое преступление, в результате чего его убили и намеренно похоронили с пренебрежением религиозных традиций», - говорит Роберто Миччике, возглавляющий раскопки археолог из Университета Палермо.

Свою теорию Миччике подкрепляет также необычными деталями убийства. Удары ножом были совершены под углом сверху. Это означает, что жертва в тот момент стояла на коленях. Почти впритык друг к другу лежащие ноги, как считает Миччике, были связаны. На криминальные разборки также намекает характер ранений, которые по словам Миччике, были «хирургически точные» и нацеленные на жизненно важные органы.

Именно основываясь на этом, археологи делают вывод, что убийство было совершено в результате религиозной вражды между разными преступными группировками. Тем не менее, орудие убийства ещё предстоит найти.