США не обсуждают возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе

Сегодня, 08:33 \\ Военторг

Дискуссии не ведутся, как и не было самого ответа, заявил генерал Джозеф Данфорд. Он занимает должность председателя Комитета начальников штабов ВС.

 Накануне в США прошла конференция по поводу вопроса участия американских вооруженных сил в ответе Российской Федерации на инцидент в Керченском проливе. Ее организовали по инициативе информационного издания The Washington Post. Когда Данфорду было дано слово, он пояснил, в какой мере государство намеренно оказывать помощь Украине.

По его словам, Штаты уже помогли ей, когда обеспечили всем необходимым вооружением, так что теперь она сама в силах себя защитить. При этом, помощь в целом не включает в себя возможность вмешательства США в новый инцидент, так как последнее государство помогает Украине лишь разобраться с проблемами, связанными с Крымом и Донбассом.

Хотя в обязанности генерала входит работа продумывать возможные варианты военного ответа, до сих пор он ни с кем их не обсуждал.

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Автор - Мартина Корф
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