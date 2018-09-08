США не обсуждают возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе

Дискуссии не ведутся, как и не было самого ответа, заявил генерал Джозеф Данфорд. Он занимает должность председателя Комитета начальников штабов ВС.

Накануне в США прошла конференция по поводу вопроса участия американских вооруженных сил в ответе Российской Федерации на инцидент в Керченском проливе. Ее организовали по инициативе информационного издания The Washington Post. Когда Данфорду было дано слово, он пояснил, в какой мере государство намеренно оказывать помощь Украине.

По его словам, Штаты уже помогли ей, когда обеспечили всем необходимым вооружением, так что теперь она сама в силах себя защитить. При этом, помощь в целом не включает в себя возможность вмешательства США в новый инцидент, так как последнее государство помогает Украине лишь разобраться с проблемами, связанными с Крымом и Донбассом.

Хотя в обязанности генерала входит работа продумывать возможные варианты военного ответа, до сих пор он ни с кем их не обсуждал.