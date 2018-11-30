Разведактивность у границ России за неделю

Появились новые данные о разведактивности, которая отмечается у границ России. Иностранные государства продолжают наблюдать за территорией РФ и действиями российской армии. «Красная звезда» опубликовала очередную инфографику с данными, которые отражают ситуацию минувшей недели.

За семидневный срок, по данным Минобороны РФ, было зарегистрировано 15 летательных аппаратов в приграничной зоне РФ. Разведывательную деятельность осуществляли иностранные государства. С целью предотвратить нарушения российских государственных границ истребители экстренно поднимались три раза.

В результате воздушное пространство нарушено не было.

Также в инфографике отмечена боевая подготовка ВС РФ. Так, за неделю было проведено 96 летных смен. Они осуществлялись на 77 аэродромах страны.