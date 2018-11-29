США предупредили об отправке своих кораблей в Черное море

Сегодня, 08:28 \\ Военторг

Как известно, данная мера предпринята после произошедшего инцидента в Керченском проливе.

 Зарубежные СМИ, в том числе компания американского телевещания CNN, передают новость о том, что власти Соединенных Штатов Америки готовят свой военный корабль для отправки в воды Черного моря. Согласно информации, которую предоставляет источник, Госдеп уже предупредил об этом Турцию. Последний шаг был необходим и основывался на конвенции Монтре, которая была подписана в 1936 году.

Ситуацию уже прокомментировал представитель американского флота Кайл Рейнс. Говоря об этом, он заявил, что Украина позвала на помощь, а флот США всегда готов откликнуться, если его зовут. Информацию также подтвердили несколько чиновников США.

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Автор - Мартина Корф
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