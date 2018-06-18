КНДР нарушает международный договор о денуклеаризации. Доказательства получены с помощью спутниковых снимков, которые обнародовали на CNN.

Договоренности были достигнуты в ходе встречи лидеров США и КНДР в июне 2018 года. Однако Северная Корея не уничтожила свое ядерное оружие. Более того, основная ракетная база Yeongjeo-dong (находится в горах) не только продолжает функционировать, но и была значительно усовершенствована и укреплена. Также рядом появилась новая ракетная база.

Спутниковые снимки подтверждают факт нарушения договор о денуклеаризации, который был заключен с США.

Американская сторона заявила, что предполагала такое развитие действий. В связи с тем, что соглашение о ликвидации ядерного оружия не соблюдается, Вашингтон выражает желание провести новую встречу с Ким Чен Ыном.