Китай создал первый в мире всесезонный арктический танкер

Судно получило название "Борис Соколов". Китай передаст его Греции для транспортировки в любое время года газового конденсата. Известно, что ранее подобные перевозки могли осуществляться только в теплое время года.

Сообщается, что имя танкеру присвоили во вторник на судоверфи в Гуанчжоу. Дата передачи судна греческой стороне не уточняется, но отмечается, что это произойдет в ближайшее время. Известно, что заказ был сделан компанией Dynacom в Греции. Арктический танкер будет использоваться проектом "Ямал СПГ".

Судно относится к классу Arc7. Он уникален тем, что явлтся всесезонным может работать при очень низких температурах. Как утверждают создатели, минимум может достигать -50 градусов по Цельсию. Аналогов судна нет нигде в мире. В этом состоит преимущество. Поскольку ранее транспортировка конденсата ограничивалась только летом. Теперь это можно осуществлять и зимой.

Кроме того, "Борис Соколов" может разрезать льды толщиной до 1,8 метра, а поддержание ходовой скорости равно двум узлам. Габариты танкера находятся в следующих границах: длина 214 метров, ширина 24 метра, эксплуатационная скорость танкера 13 узлов. При этом его вместительность впечатляет. Судно может вмещать до 40 тысяч тонн конденсата. Либо же до 50 тысяч тонн нефти.