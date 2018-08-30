Новейшую противотанковую пушку "Спрут" испытают в 2019 году

Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Известно, что самоходный истребитель танков был усовершенствован. Государственные испытания "Спрута" намечены на 2019 год.

По словам начальника Конструкторского бюро Волгоградской машиностроительной компании "ВгТЗ" Владимира Будаева, тестирование противотанковой пушки будут проходить на нескольких военных полигонах. Отмечается, что для испытаний понадобится около двух лет. Кроме того, в настоящее время уже проведены предварительные испытания «Спрута-СДМ1». В соответствии с ними машина должна была продемонстрировать свою эффективность и на земле, и на воде.

По словам военных, они остались довольны новой противотанковой самоходной пушкой. Однако высказали разработчикам некоторые замечания, которые те обязались учесть. Предыдущая модель называлась "Спрут-СД". Она не выполняла все возлагаемые на нее задачи, как полагают эксперты. Новая версия, по мнению специалистов, не имеет аналогов во всем мире. Кроме того, ее мощь сравнима с танком Т-90. Известно, что на вооружении стоит пушка высокой баллистики калибра 125 миллиметров. Пушка может вести огонь самыми различными снарядами: бронебойными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами, так и управляемыми ракетами. Сообщается, что вместимость экипажа рассчитана на трех человек.